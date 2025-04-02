Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    откуда мозги у петуха.он же перед всеми петушится. петух он и есть петух. пока на стол жареным не попадет так и будет..."Послание Путина"...
  • Регина Толстоброва
    молодцы какие. хорошо работают  наши бойцы. бог даст скоро всех там перебьют."Послание Путина"...
  • Балу -
    А может пора уже разнести вдребезги сами рассадники этих натовских инструкторов?..."Послание Путина"...

Важный шаг в наведении порядка: Введены дополнительные требования для приема детей-мигрантов в школы

Важный шаг в наведении порядка: Введены дополнительные требования для приема детей-мигрантов в школы

МВД разъясняет, какие условия должны быть соблюдены при устройстве в образовательное учреждение ребенка-иностранца:Обязательное требование — прохождение с 6-летнего возраста процедур государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования (зеленая карта).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх