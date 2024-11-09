Huawei скрестила SSD с лентой в MED-накопителе: из-за санкций компания больше не мо...

Huawei скрестила SSD с лентой в MED-накопителе: из-за санкций компания больше не может полагаться на поставки HDDHuawei, по сообщению Blocks&Files, разрабатывает технологию хранения больших объёмов данных на основе так называемых магнитоэлектрических дисков (MED).
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