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Huawei скрестила SSD с лентой в MED-накопителе: из-за санкций компания больше не мо...

Huawei скрестила SSD с лентой в MED-накопителе: из-за санкций компания больше не мо...

Huawei скрестила SSD с лентой в MED-накопителе: из-за санкций компания больше не может полагаться на поставки HDDHuawei, по сообщению Blocks&Files, разрабатывает технологию хранения больших объёмов данных на основе так называемых магнитоэлектрических дисков (MED).

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