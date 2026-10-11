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Китай показал «робота-агронома»: машина сама находит лучшие колосья пшеницы, метит их краской и выдаёт цифровой паспорт

Китай показал «робота-агронома»: машина сама находит лучшие колосья пшеницы, метит их краской и выдаёт цифровой паспорт

Автономного робота обучили на опыте экспертов-селекционеров, загрузив в модель тысячи ручных оценок гибридных растений Китай представил прототип автономного робота для селекции пшеницы.

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