Песков: Россия проанализирует обращение об отмене визового режима с Грузией

Российская Федерация проанализирует обращение об отмене визового режима с Грузией. Такое заявление в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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