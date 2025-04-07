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Царьград

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Швейцарские наблюдатели отметили независимый взгляд на выборы в Белоруссии

Швейцарские наблюдатели отметили независимый взгляд на выборы в Белоруссии

Белорусский посол в Швейцарии, Александр Ганевич, выразил благодарность швейцарским наблюдателям за объективную оценку президентских выборов в Беларуси.

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