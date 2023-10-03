Сублимация в психологии: перенаправление энергии в безопасное русло

Сублимация в психологии это защитная реакция психики, благодаря которой негативно окрашенные эмоции, гнев и переизбыток мотивированной энергии перенаправляются в социально приемлемые направления деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии