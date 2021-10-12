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Трое жителей Ставрополья похитили девушку, чтобы изнасиловать ее

Трое жителей Ставрополья похитили девушку, чтобы изнасиловать ее

В Советском городском округе перед судом предстанут трое местных жителей которых обвиняют в похищении человека По данным следствия, 8 мая 2021 года парни ехали в машине по улицам села Солдато-Александровского и заметили знакомую одного из них.

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