JAC JS3 — самый доступный китайский кроссовер в России. Цена стартует от 1,75 млн рублей

Бренд JAC скорректировал стоимость модели JS3: это по-прежнему самый доступный китайский кроссовер в России, но из прайс-листа убрали комплектацию Comfort 2023 года выпуска, которая стоила 1,7 млн рублей.
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