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Эксперты рассказали почему опасно собирать грибы в 2024 году

Эксперты рассказали почему опасно собирать грибы в 2024 году

2024 год стал настоящим испытанием для любителей «тихой охоты». Аномально жаркая и сухая погода, установившаяся во многих регионах России, негативно сказалась на росте грибов, сделав их сбор не только менее обильным, но и по-настоящему опасным.

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