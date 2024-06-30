Fort: цены на коньяк, водку и бренди вырастут на 10% во втором полугодии

Коньяк, бренди и водка подорожают в российских магазинах во второй половине 2024 года. Это произойдет из-за повышения минимальных розничных цен на крепкие напитки с 1 июля, колебаний курсов валют и роста издержек производителей.
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