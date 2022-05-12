Буцаев: РЭО организовал в Донбассе экосубботник и благоустройство Аллеи Победы

Волонтеры также возложили цветы к подножию мемориала «Саур-Могила». Об этом пишет 360tv.ru. Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев подчеркнул, что Саур-Могилу считают одним из наиболее крупных и значимых мемориальных комплексов Донецкой народной республики.