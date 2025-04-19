Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин поручил составить список компаний, сокративших бизнес в России

Путин поручил составить список компаний, сокративших бизнес в России

В России утвердят список лиц из недружественных стран, которые с февраля 2022 года прекратили или сократили предпринимательскую деятельность на территории страны.

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