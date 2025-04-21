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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер о Стефене Карри: «Бэтмен появляется из ниоткуда»

«Как я всегда говорю, Бэтмен появляется из ниоткуда. Ты его не видишь, а потом он просто падает с неба, со здания, из-за двери и творит что-то невероятное.

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