«Для достижения успеха необходимо много работать»: 17-летняя чемпионка мира по шахматам Ольга Карманова – о турнире, соперниках и физической подготовке

Петербурженка выиграла чемпионат мира по шахматам среди игроков до 18 лет Петербургская шахматистка Ольга Карманова выиграла чемпионат мира среди спортсменок до 18 лет, одержав победу на турнире в Бразилии.
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