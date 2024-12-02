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Петербургский дневник

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«Для достижения успеха необходимо много работать»: 17-летняя чемпионка мира по шахматам Ольга Карманова – о турнире, соперниках и физической подготовке

«Для достижения успеха необходимо много работать»: 17-летняя чемпионка мира по шахматам Ольга Карманова – о турнире, соперниках и физической подготовке

Петербурженка выиграла чемпионат мира по шахматам среди игроков до 18 лет Петербургская шахматистка Ольга Карманова выиграла чемпионат мира среди спортсменок до 18 лет, одержав победу на турнире в Бразилии.

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