Почему итальянцы боятся женщин из России: "Не знаю, как это удаётся русским мужчинам?"

Тревел-блогер выяснила, почему итальянцы боятся женщин из России. Её собеседник признался, что не советует своим друзьям вступать в отношения с нашими девушками: "Не знаю, как это удаётся русским мужчинам?" Красоту русских девушек признают во всём мире.