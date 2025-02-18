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Почему итальянцы боятся женщин из России: "Не знаю, как это удаётся русским мужчинам?"

Почему итальянцы боятся женщин из России: "Не знаю, как это удаётся русским мужчинам?"

Тревел-блогер выяснила, почему итальянцы боятся женщин из России. Её собеседник признался, что не советует своим друзьям вступать в отношения с нашими девушками: "Не знаю, как это удаётся русским мужчинам?" Красоту русских девушек признают во всём мире.

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