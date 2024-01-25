Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Что делать школе с детьми мигрантов?

Что делать школе с детьми мигрантов?

Пора вернуть советскую программу «Русский язык как иностранный» и «Русский язык в современном мире» 14 января Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.

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Комментарии
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Галина Дьячина
делать нулевые классы для изучения русского языка  потом обычный первый..какие проблемы..сейчас дети и английский уже со 2 класса изучают..
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22 час.
Лариса Фомичева
У меня жена преподаёт русский-литературу в школе.Привели одного такого-в 8 класс.По русски ни бэ,ни мэ.И как? Это он должен учить русский,или она казахский?
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22 час.

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