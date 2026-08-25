Создано приложение, переводящее сложные медицинские записи на понятный пациентам

Британский разработчик Николас Лэмб представил мобильное приложение Patiently AI, которое с помощью большой языковой модели (LLM) переводит сложные медицинские термины из врачебных записей на язык, понятный пациентам.
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