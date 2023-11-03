Люди устали: украинцам пообещали демобилизацию

Если на Украине создать верную правовую базу, то демобилизация в стране может стать возможной. Об этом в интервью одному местному изданию сообщил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.
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