Аналитик Кашин дал утешительный прогноз на гречку и картофель

Цены на гречневую крупу и картофель в ближайшее время должны снизятся на 20% и 10% соответственно.С таким прогнозном с «Вечерней Москвой» поделился аналитик Даниил Кашин, объяснив снижение цен превышением предложения над спросом на рынке.