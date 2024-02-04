Аналитик Кашин дал утешительный прогноз на гречку и картофель

Цены на гречневую крупу и картофель в ближайшее время должны снизятся на 20% и 10% соответственно.С таким прогнозном с «Вечерней Москвой» поделился аналитик Даниил Кашин, объяснив снижение цен превышением предложения над спросом на рынке.
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