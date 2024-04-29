Варварская цензура против России: Известного блогера Пранкера Соряна заблокировали на YouTube из-за политических высказываний

Блогер Пранкер Сорян известен обществу своими прямыми заявлениями и необычным подходом к работе. Под видом иностранного журналиста он связывался с актерами и другими популярными личностями, сбежавшими из России после начала СВО, и брал у них интервью.
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