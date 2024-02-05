Глава Минфина ФРГ Линднер сообщил, что Германия становится беднее

Руководитель экономического ведомства Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер поделился сведениями о том, что держава стала беднеть из-за того, что ей не удаётся добиться увеличения собственной экономики.
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