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Глава Минфина ФРГ Линднер сообщил, что Германия становится беднее

Глава Минфина ФРГ Линднер сообщил, что Германия становится беднее

Руководитель экономического ведомства Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер поделился сведениями о том, что держава стала беднеть из-за того, что ей не удаётся добиться увеличения собственной экономики.

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