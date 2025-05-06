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Бразилия захотела стать посредником в переговорах по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва в ходе своего визита в Россию, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, планирует предложить Москве посредничество в переговорах по Украине, пишет бразильская газета O Globo.

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