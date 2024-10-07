Прогноз погоды на рабочую неделю с 7 по 11 октября в Ивановской области

На рабочей неделе с 7 по 11 октября погода в средней полосе России все более решительно станет приобретать осенний обликНа рабочей неделе с 7 по 11 октября погода в средней полосе России все более решительно станет приобретать осенний облик, сообщил корреспонденту СИ "Ивановские новости" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.