Прогноз погоды на рабочую неделю с 7 по 11 октября в Ивановской области

На рабочей неделе с 7 по 11 октября погода в средней полосе России все более решительно станет приобретать осенний обликНа рабочей неделе с 7 по 11 октября погода в средней полосе России все более решительно станет приобретать осенний облик, сообщил корреспонденту СИ "Ивановские новости" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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