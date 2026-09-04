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Огурцы, яблоки или грибы? Названы самые полезные и самые опасные домашние заготовки

Огурцы, яблоки или грибы? Названы самые полезные и самые опасные домашние заготовки

Заготовки овощей, фруктов и ягод позволяют разнообразить рацион в зимние месяцы. Однако далеко не все рецепты действительно безопасны.

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