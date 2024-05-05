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Пасхальное богослужение прошло в Мариуполе

Пасхальное богослужение прошло в Мариуполе

В Мариуполе провели пасхальное богослужение, праздничную службу посетили десятки жителей города. Как отметила 5 мая с разговоре с «Известиями» одна из жительниц города, Пасха для верующих является самым важным праздником.

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