Пасхальное богослужение прошло в Мариуполе

В Мариуполе провели пасхальное богослужение, праздничную службу посетили десятки жителей города. Как отметила 5 мая с разговоре с «Известиями» одна из жительниц города, Пасха для верующих является самым важным праздником.
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