Русские "отменяют" Грузию: Вот, почему туристы отказываются от поездки

Не готовы терпеть унижения: русские туристы в одночасье аннулируют летние бронирования в Грузию после скандального нападения на соотечественницу в Телави - волна отмен, вызванная растущей русофобией, ставит под удар весь туристический сезон и заставляет туристов массово искать альтернативы.