Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США

В Соединенных Штатах должны приговаривать мигрантов к смертной казни за убийство американцев, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Рино.
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