Уже на ¾ завершено строительство Амурского газохимического комплекса По итогам апреля строительство Амурского газохимического комплекса (ГХК) выполнено на 76,12%, сообщает пресс-служба компании АГХК.
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Уже на ¾ завершено строительство Амурского газохимического комплекса По итогам апреля строительство Амурского газохимического комплекса (ГХК) выполнено на 76,12%, сообщает пресс-служба компании АГХК.
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