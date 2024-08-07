Что случилось ночью, 7 августа 2024 года

Временное правительство Бангладеш Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Решение о назначении принято по итогам встречи главы государства Шахабуддина Чуппу с руководителями движения "Студенты против дискриминации".
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