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Слуцкий: «Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ, в плане чемпионства в него не верю»

Слуцкий: «Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ, в плане чемпионства в него не верю»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы московского «Спартака» на победу в текущем сезоне РПЛ.

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