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НАТО у границ: Калининград, Крым, Санкт-Петербург и Беларусь под наблюдением разведки

НАТО у границ: Калининград, Крым, Санкт-Петербург и Беларусь под наблюдением разведки

Западные страны не прекращают разведывательную деятельность у российских границ. Так, только за последние несколько суток авиация НАТО демонстрировала высокую интенсивность полётов своих самолётов-разведчиков рядом с границей России.

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