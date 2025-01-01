Астрономы обнаружили поразительное количество воды объёмом в 140 триллионов раз больше океанов Земли

Астрономы отыскали самый большой и самый далекий известный океан во Вселенной — запасы воды, в 140 триллионов раз превышающие объем всех земных океанов, были найдены вокруг квазара APM 08279+5255, сообщает пресс-служба лаборатории реактивного движения НАСА.