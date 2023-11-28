Пьяная россиянка утроила дебош в самолете и занялась сексом с соседом

Стали известны подробности произошедшего на рейсе Анталья-Москва, а также мнение эксперта ВОЗ. Как стало известно Telegram-каналу Mash, во время рейса Анталья-Москва россиянка в состоянии алкогольного опьянения занялась сексом с соседом, предварительно устроив дебош.