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Видео: Конфетное дерево: почему его так называют

Видео: Конфетное дерево: почему его так называют

За что это дерево получило свое название, и правда ли, что с него собирают конфеты? Наша планета выглядит зеленой из космоса, потому что большую часть ее площади занимают деревья.

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