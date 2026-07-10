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Лыжник Коростелев: «Хотел бы увидеть в финале ЧМ Аргентину и Испанию. Болею за «Барселону» – это повлияло на мой выбор»

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос, какие сборные хотел бы увидеть в финале чемпионата мира по футболу.

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