В ГД предложили компенсировать повышение платы за обучение по ряду специальностей

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают предоставлять субсидии для компенсации ежегодного повышения стоимости обучения по наиболее востребованным в национальных интересах России специальностям в вузах.
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