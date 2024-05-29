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В ГД предложили компенсировать повышение платы за обучение по ряду специальностей

В ГД предложили компенсировать повышение платы за обучение по ряду специальностей

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают предоставлять субсидии для компенсации ежегодного повышения стоимости обучения по наиболее востребованным в национальных интересах России специальностям в вузах.

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