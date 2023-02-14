Закон и Порядок

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На Купянском направлении ВСУ за 1,5 месяца потеряли роту танков

На Купянском направлении ВСУ за 1,5 месяца потеряли роту танков

Украинские войска испытывают дефицит дизельного топлива. Это привело к не менее чем пяти неудачным боевым выходам танковых подразделений ВСУ и потерям некоторого количества единиц Т-64БВ и Т-72Б в Харьковской области за первые 1,5 месяца 2023 года.

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