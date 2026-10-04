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Газета.ру

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Джокович назвал теннисиста Медведева сложным соперником

Джокович назвал теннисиста Медведева сложным соперником

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович на пресс-конференции поделился ожиданиями от полуфинала турнира ATP-500 с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

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