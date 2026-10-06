Как и почему доктор Сулейман заваливал молодых людей на медкомиссии

Рутинная медкомиссия привычно тянется в череде кабинетов, бланков и стандартных процедур - проверка слуха, осмотр глаз, фиксация показателей.
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А последствия для этого псевдоофтальмолога и того, кто его принял на эту должность, будут?
Или всё так и остаётся на уровне бла-бла-бла в интернете?
Очередная сказка о беспределе мигрантов....
...а можно этого сулейла на кишлак кинуть офтальмологом, там он нужнее...а не жевачку жевать?!!!