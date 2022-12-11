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Нганну – об Анкалаеве: «Обычно люди сторонятся меня в зале, но только Магомед вызвал меня на 2 раунда»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну остался доволен выступлением Магомеда Анкалаева в титульном поединке за пояс в полутяжелом весе против Яна Блаховича.

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