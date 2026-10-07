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Орелtimes

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Из Орловской области выдворили почти 150 мигрантов-нарушителей

Из Орловской области выдворили почти 150 мигрантов-нарушителей

За 9 месяцев 2026 года из Орловской области выдворено 149 нелегальных мигрантов. Все они нарушили законы нашей страны.

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