«Гнойная нечисть». Людей шокировали угрозы Шендеровича русским детям

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Ну вот и жидовня расчехлилась. Гнать всех жидов в исраиловку. пусть там гадят.
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