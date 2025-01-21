Массированный удар беспилотников ВСУ пресекли над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ над Брянской областью Средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью 18 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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