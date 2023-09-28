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Романтическая тайна «Пятого элемента»: Кого Люк Бессон скрывал в образе Дивы Плавалагуны

Романтическая тайна «Пятого элемента»: Кого Люк Бессон скрывал в образе Дивы Плавалагуны

Майвенн Ле Беско и ее Дива Плавалагуна | Фото: peoples.ru, bigpicture.ru 22 года назад состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент», который стал настоящим кинохитом во всем мире и собрал в прокате больше 260 млн долларов.

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