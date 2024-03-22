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Всемирный день метеорологии отмечают жители России 23 марта 2024 года

Всемирный день метеорологии отмечают жители России 23 марта 2024 года

Всемирный день метеорологии отмечают жители России 23 марта 2024 года Анна ЧернышоваВ нынешнюю пятницу, 23 марта 2024 года, в Российской Федерации проходят разнообразные тематические мероприятия в связи с праздником «Всемирный день метеорологии».

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