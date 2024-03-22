Всемирный день метеорологии отмечают жители России 23 марта 2024 года Анна ЧернышоваВ нынешнюю пятницу, 23 марта 2024 года, в Российской Федерации проходят разнообразные тематические мероприятия в связи с праздником «Всемирный день метеорологии».