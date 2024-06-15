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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джанашия считает, что Хвича обгонит Роналду по голам на Евро-2024: «Криштиану не забьет. Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец»

«Кто забьет больше, Хвича или Криштиану? Я думаю, что Криштиану не забьет. Конечно, Хвича будет более результативным.

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