Сергей Круглов (долгое время он работал в Омске и возглавлял местный аэропорт) оставил пост гендиректора аэропорта Горно-Алтайска.
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Сергей Круглов (долгое время он работал в Омске и возглавлял местный аэропорт) оставил пост гендиректора аэропорта Горно-Алтайска.