Театр абсурда
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Театр абсурда

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Честное благородное слово или о взяточниках из Минобороны

Честное благородное слово или о взяточниках из Минобороны

"Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья". Что интересно в этих громких уголовных делах, что арестованные заместители министра с удовольствием клянутся, что ни в коем случае не скроются от следствия и вообще будут тихими и хорошими мальчиками.

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