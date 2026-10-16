США значительно быстрее, чем Евросоюз, осознали простую истину: энергетическая инфляция бьёт не только по кошелькам граждан, но и по фундаменту финансовой системы.
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Может хватит уже мечтать о западе, да ещё на своих условиях. Внутри страны поднимайте уровень жизни реально, а не по "слащавым отчётам"