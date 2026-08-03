📞 Спамерам стало сложнее дозвониться Операторы больше не пропускают массовые вызовы, если компания не заключила договор и не оплатила маркировку.
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📞 Спамерам стало сложнее дозвониться Операторы больше не пропускают массовые вызовы, если компания не заключила договор и не оплатила маркировку.
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